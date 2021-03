Rangnick slaat aanbod van Schalke 04 af en lonkt naar rol als bondscoach van Duitsland

,,Ik had graag meegewerkt om Schalke te helpen op de moeilijke weg terug naar de sterke club die het was”, staat in een verklaring die Rangnick via zijn management gaf. ,,Helaas kan ik de sportieve verantwoordelijkheid bij Schalke momenteel niet op me nemen vanwege de vele onzekerheden binnen de club.”



Schalke 04 ontsloeg dit seizoen al drie trainers. Huub Stevens zat eind vorig jaar nog even als interim-trainer op de bank. De club uit Gelsenkirchen won dit seizoen pas één competitiewedstrijd en kan degradatie amper meer ontlopen. De terugkeer van spits Klaas-Jan Huntelaar afgelopen winter had ook niet het gewenste effect. Huntelaar kwam vanwege fysieke problemen pas één keer in actie voor de zevenvoudig landskampioen.