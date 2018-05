Rangers stuurt Murty weg na pak slaag tegen Celtic

Murty had nog een contract tot het einde van dit seizoen, dat nog drie speelronden duurt. Hij verving gedurende dit seizoen als Pedro Caixinha. Rangers is voor volgend seizoen nagenoeg rond met Steven Gerrard. De oud-Liverpool-aanvoerder zou al persoonlijk rond zijn met Rangers.



Rangers staat derde in de Schotse Premier League, op dertien punten van kampioen Celtic en drie van Aberdeen.