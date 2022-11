Rangers ontslaat trainer Giovanni van Bronckhorst

Vierde klasse B Wat gebeurt er met uit de hand gelopen duel in 4B? ‘Logisch dat hij staakte, die man werd erg bedreigd’

Wat is er aan de hand is in zondag vierde klasse B? Er is namelijk nog altijd geen periodekampioen. Op 13 november werd de wedstrijd tussen Rimboe en Achtmaal gestaakt in de 70ste minuut. Volgens Achtmaal-trainer Cees van Beers ging het er heftig aan toe op het veld op die zondag. Een cruciale gebeurtenis.

20 november