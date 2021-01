Rangers kan titel ruiken na zege op Celtic in Old Firm

Wel heeft Celtic nog drie wedstrijden minder gespeeld dan Rangers, dus het verschil kan met drie winspartijen teruggebracht worden tot tien punten door het team van Neil Lennon. Rangers heeft nu 22 van de 38 competitieduels gespeeld, Celtic is nu dus halverwege de competitie.



Toch is duidelijk dat Rangers nu een serieuze tik heeft gegeven in de Schotse titelstrijd. Celtic werd de afgelopen negen jaar met twee vingers in de neus kampioen van de Schotse Premier League, terwijl Rangers na grote financiële problemen in 2012 werd teruggezet naar het vierde niveau van Schotland. Na drie promoties in vier jaar speelt Rangers sinds 2016 weer op het hoogste niveau. Na twee derde plaatsen en twee tweede plaatsen gaat het team van Liverpool-icoon Steven Gerrard nu dus fier aan kop. Rangers is na 22 duels nog altijd ongeslagen (twintig zeges en twee gelijke spelen) en doet het ook in Europa goed. In de zestiende finales van de Europa League wacht in februari Royal Antwerp FC, terwijl Celtic in de poulefase opnieuw kansloos werd uitgeschakeld. Sinds maart 2004 (1-0 tegen FC Barcelona in UEFA Cup) won Celtic nooit meer een knock-outduel in Europees verband.



De winnende goal in de 422ste editie van de Old Firm werd vanmiddag in de 70ste minuut gemaakt door Celtic-verdediger Callum McGregor, die een kopbal van Joe Aribo nog van richting veranderde. Celtic stond in het laatste halfuur met een man minder op het veld na een rode kaart voor de Israëlische middenvelder Nir Bitton.