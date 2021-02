Rampweek Koeman en De Jong: Cádiz trakteert Barça op pijnlijk puntenverlies

Eerste halve finale Copa Bleek Barça wacht flinke klus in return na tik in Sevilla

10 februari Barcelona wacht op 3 maart in de return van de halve finale van de Copa del Rey nog een flinke klus om de nederlaag van 2-0 van vanavond tegen Sevilla weg te poetsen. De ploeg van Ronald Koeman en basisspeler Frenkie de Jong kwam in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan nauwelijks uit de verf. Luuk de Jong viel bij Sevilla in de 69ste minuut in voor de Marokkaan Youssef En-Nesyri.