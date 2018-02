Ramos verheft incasseren van gele kaarten tot kunst

Sergio Ramos heeft zijn reputatie in de Primera Division als notoire kaartenpakker nog maar eens waar gemaakt. De aanvoerder van Real Madrid werd in de wedstrijd tegen Leganes voor de 163ste keer in zijn carrière bestraft met geel en is daarmee nu alleen recordhouder in de hoogste Spaanse divisie.