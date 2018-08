Ramos geeft Klopp veeg uit de pan

De Duitse trainer is nog altijd boos op Ramos, omdat die er volgens hem in de finale van de Champions League voor zorgde dat sterspeler Mohamed Salah van de Engelse club al vroeg geblesseerd van het veld moest. De Egyptenaar landde na een duel met de Madrileense captain verkeerd op zijn schouder en zonder Salah moest Liverpool met 3-1 buigen voor de Spanjaarden.



,,Ik herhaal nog maar eens dat Salah mij eerst vastpakte. Ik heb nooit de intentie om een tegenstander expres te blesseren. Maar goed, het was niet de eerste finale die Klopp verloor, misschien wil hij dit gebruiken als excuus'', zei Ramos in Tallinn, een dag voor de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Atlético Madrid. ,,Sommigen van ons presteren al jarenlang op een heel hoog niveau. Ik weet niet of we dat ook van hem kunnen zeggen. Bij de stemming voor de trainer van het jaar heb ik op hem gestemd voor wat betreft trainers die zich eens wat rustiger moeten houden.''