Ramon Drost werkt als data-engineer in de Formule 1: ‘Niet alleen maar glitter en glamour’

LIVE La Liga | Frenkie de Jong met koploper FC Barcelona tegen Justin Kluivert en Valencia

FC Barcelona verloor vorige week van laagvlieger Almería, maar Frenkie de Jong en co zijn nog altijd koploper van La Liga. De voorsprong op Real Madrid bedraagt zeven punten. Vandaag staat voor Barça de thuiswedstrijd tegen Valencia, dat in de degradatiezone bivakkeert, op het programma. Krijgt Justin Kluivert speeltijd bij de bezoekers? De aftrap in Camp Nou is om 16.15 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.