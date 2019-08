Rami ontslagen in Marseille door stiekeme deelname Fort Boyard

Rami beleefde daarmee een minder prettige zomer dan vorig jaar, toen hij in Rusland nog de wereldtitel pakte als onderdeel van het Franse nationale team. Daarnaast liep ook zijn relatie met Pamela Anderson op de klippen, waarna de Amerikaanse een boekje open deed over haar ex. De geplande carrièremove richting de Major League Soccer (de Amerikaanse voetbalcompetitie, red.) ging vervolgens ook niet door.



De Franse verdediger, die eerder uitkwam voor LOSC Lille, Valencia, AC Milan en Sevilla FC, zit nu dus zonder club én vriendin. Schrale troost: Rami en zijn teamgenoten wonnen wel de aflevering, die hier in zijn volledigheid te zien is.