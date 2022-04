Ralf Rangnick over zware klus voor Erik ten Hag: ‘United heeft openhartoperatie nodig’

Lewis Hamilton ziet Mercedes collectief falen: ‘Ik dacht dat het de goede kant op zou gaan’

Voor het eerst sinds 2012 ontbrak Mercedes in een wedstrijd in de Formule 1 in de beslissende fase van de kwalificatie. Lewis Hamilton en George Russell behoorden vrijdag bij de Grote Prijs van Emilia Romagna niet tot de beste tien. ,,We kunnen spreken van collectief falen”, zei een aangeslagen Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen.

