Rake strafschoppen Cristiano Ronaldo helpen Juventus aan zege bij Genoa

Samenvatting Toornstra na twee treffers én zege: ‘Hadden we wel even nodig’

18:21 Jens Toornstra was bij Feyenoord op bezoek in Venlo de grote man tegen VVV (0-3). De technische middenvelder scoorde twee keer in de slotfase en was zo belangrijk voor zijn ploeg. ,,Twee goals is altijd lekker, als het maar gepaard gaat met een overwinning natuurlijk”, aldus Toornstra na afloop bij Fox Sports.