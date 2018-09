Räikkönen tekent voor twee jaar bij Sauber, Leclerc stapt over naar Ferrari

,,Kimi neemt aan het einde van dit seizoen afstand van zijn huidige rol", schrijft Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene in het persbericht. ,,Gedurende zijn jaren bij het team, is zijn toevoeging, als coureur en als mens, fundamenteel geweest. Hij heeft een beslissende rol gespeeld in de groei van Ferrari en was altijd een geweldige teamspeler. Als wereldkampioen zal hij altijd onderdeel van de historie en de familie zijn."



Kimi Räikkönen werd in 2007 wereldkampioen bij Ferrari. Hij is vooralsnog de laatste coureur die de wereldtitel wist binnen te halen voor het meest roemruchte team uit de Formule 1. Räikkönen verliet Ferrari in 2009 en focuste zich op de rallysport. In 2012 keerde hij terug in de koningsklasse van de autosport bij Lotus, waarna hij twee jaar later weer voor Ferrari tekende. In zijn tweede periode bij Ferrari wist Räikkönen nog geen race te winnen.



Wie de teamgenoot van de Fin wordt bij Sauber is onbekend. Op dit moment rijdt Marcus Ericsson voor het team, maar zijn contract is nog niet verlengd. Verlenging is mogelijk, de Zweed is immers goede vrienden met de eigenaren van de renstal, en neemt een flinke zak geld mee. Maar ook Antonio Giovinazzi, een coureur uit het opleidingsprogramma van Ferrari, wordt genoemd als een kandidaat. Ferrari heeft het recht om één coureur toe te wijzen aan het Alfa Romeo Sauber-team. Onbekend is echter of Räikkönen deze toegewezen coureur is.