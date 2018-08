Räikkönen: Ik was een drankorgel

Door Arjan Schouten



Er is een biografie uit die u als Formule 1-fan maar rap moet gaan lezen. Nee, niet de zoveelste over Max Verstappen waar hij zelf niet aan meegewerkt heeft. Maar van Kimi Räikkönen. U weet wel, die Fin van Ferrari, die weinig zegt en nog minder wint, maar wel altijd op het podium staat en miljoenen verdiend. The Iceman, die soms meer fans lijkt te hebben dan Lewis Hamilton en Sebastian Vettel samen.



Wel nu, in zijn biografie, onlangs verschenen in het Fins, doet hij een boekje open over zichzelf. Het blijkt een heuse alcoholbiecht, zo ontdekte het Duitse Bild, die niet te beroerd waren om er met behulp van een woordenboek even in te duiken. Geen paniek, de Engelse en Duitse vertalingen volgen in oktober. Maar wat we op mogen maken uit de ontdekkingen die Bild deed, moet het bijna wel een bestseller worden. Bij Kimi Räikkönen was vroeger niet alleen de benzinetank vol, zo concludeert Bild terecht. In zijn biografie ‘De onbekende kant van Kimi Räikkönen’ bekent de coureur van Ferrari dat hij tussen 22 april 2012 en 8 mei 2012 liefst zestien dagen op rij beschonken was. Pas twee dagen voor hij vervolgens in Barcelona aan de start van de Spaanse GP moest verschijnen, was hij voor het eerst in een periode van tweeënhalve week weer nuchter. Die periode waarin hij dus dagenlang non-stop aan de fles zat begon na zijn tweede plaats in de GP van Bahrein, toen hij door de toenmalige Prins van het oliekoninkrijkje na de woestijnrace samen met een Finse vriend - de ijshockeyer Kimmo Pikkarainen - werd uitgenodigd voor een feestje. Na Bahrein ging het feest vrolijk verder in Italië, waar Pikkarainen destijds professioneel ijshockey speelde. Vervolgens in hun thuisland Finland. En daarna nog in de Zwitserse woonplaats van Kimi. Pas als de wereldkampioen van 2007 op dinsdag 8 mei weer het vliegtuig naar Barcelona neemt om pr-activiteiten voor werkgever Lotus te verrichten, stapt hij weer over op water.