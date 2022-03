Rafael van der Vaart debuteert als coach: vuurwerk op het veld, spelers protesteren tegen fans

PSV toont aan de hand van Götze en Zahavi plots topvorm in de jacht op een seizoen met meerdere prijzen

PSV stond er donderdagavond op een moment dat het alles of niks was. En hoe. De Eindhovenaren speelden FC Kopenhagen in eigen huis helemaal zoek en gaan na een overtuigende 4-0 overwinning naar de kwartfinales van het toernooi om de Conference League.

