Rafael Nadal test na uitstapje naar Abu Dhabi positief op het coronavirus

,,Ik beleef onplezierige momenten, maar ik hoop dat ik beetje bij beetje weer beter word. Ik zit nu thuis in isolatie en heb iedereen op de hoogte gebracht die met mij in contact is geweest", zegt de Spanjaard in een statement.

Of Nadal volgende maand zijn opwachting maakt tijdens de Australian Open is nog onbekend. ,,Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen. Ik moet met mijn team praten. Het is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld", liet hij zondag optekenen.



Nadal heeft zich ingeschreven voor het ATP 250-toernooi in Melbourne van 3 tot en met 9 januari, maar mogelijk gooit de coronabesmetting roet in het eten. Alleen gevaccineerde spelers zijn welkom bij het eerste grand slam-toernooi van 2022. Of bijvoorbeeld Novak Djokovic deelneemt, die onduidelijk is over zijn vaccinatiestatus, is onbekend. Roger Federer is er in elk geval door een knieblessure niet bij.