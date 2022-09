Rafael Nadal op US Open verrassend verslagen door Frances Tiafoe: ‘Nu naar huis voor mijn eerste kind’

Rafael Nadal is gesneuveld in de achtste finales van de US Open. De Spaanse toptennisser verslikte zich in het Amerikaanse servicekanon Frances Tiafoe: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Hij treft Andrej Roeblev in de kwartfinale van het toernooi in zijn thuisland.

Nadal, die het toernooi in New York viermaal op zijn naam schreef, begon matig aan de partij tegen Tiafoe. De 36-jarige Spanjaard verloor de eerste set met 6-4. Hoewel hij de stand in set twee gelijktrok, bleef Nadal worstelen. In set vier volgde uiteindelijk de genadeklap. Mede dankzij snoeiharde services en sterke passing bracht hij Nadal, die slordig was, aan het wankelen.



De Spanjaard bleek daar in de laatste set geen stokje voor te kunnen steken. Uitgerekend in de servicegame van Nadal kwam Tiafoe op matchpoint, door met 40-0 voor te komen. De Amerikaan verprutste zijn eerste matchpoint, maar zag Nadal de bal het punt daarna in het net slaan.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben bijna in tranen na een overwinning op een van de beste tennissers aller tijden”, zei Tiafoe. ,,Ik speelde ongelooflijk tennis, maar ik weet niet zo goed wat er zojuist is gebeurd. Toen ik in de vierde set met 4-3 voor stond, leek het net alsof mijn benen van cement waren. Het betekent zoveel voor me om dit te laten zien voor al mijn dierbaren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tiafoe bereikte slechts eenmaal eerder de kwartfinale van een grand slam. De Amerikaanse tennisser, die de 26ste plek op de ATP-ranking bezet, strandde in 2019 bij de laatste acht van de Australian Open. Voor Nadal betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP Nadal hoopte tijdens de laatste grand slam van het jaar zijn voorsprong op concurrent Novak Djokovic te vergroten. De Serviër schreef 21 grand slams op zijn naam. Nadal was in de race om zijn totaal te verhogen naar 23.

“Ik ga nu naar huis, want ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd dan tennis. Ik wil het jaar afsluiten met iets heel moois en dat is mijn eerste kind”, zei Nadal. ,,Ik weet niet wanneer ik weer terug zal zijn. Ik ga proberen mentaal klaar te zijn. Als ik het gevoel heb dat ik klaar ben om de competitie weer aan te gaan, zal ik er weer zijn.”

,,Het verschil vandaag is simpel: ik speelde een slechte wedstrijd en hij een goede. Ik was niet in staat over een langere periode een tennis van een hoog niveau te spelen. Ik was niet snel genoeg in mijn bewegingen. Hij kon de bal te vaak, te snel terugspelen en ik kon hem dus niet onder druk zetten. Je positie is erg belangrijk bij tennis. Je moet heel, heel snel en heel jong zijn. Dat ben ik niet meer.”

Meeslepend gevecht tussen Alcaraz en Cilic

Carlos Alcaraz heeft in een meeslepend gevecht over vijf sets de Kroaat Marin Cilic verslagen en de kwartfinales bereikt van de US Open. De partij in het Arthur Ashe Stadium duurde bijna 4 uur en was diep na middernacht in New York afgelopen. De setstanden waren 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3.

,,Het was best pittig”, zei Alcaraz kort na de partij. ,,Het was moeilijk om terug te komen nadat ik die vierde set had verloren en ook nog achter kwam aan het begin van de vijfde set, maar ik ben in mezelf blijven geloven”, zei de Spanjaard, die in de kwartfinales stuit op de als elfde geplaatste Jannik Sinner.

Volledig scherm Carlos Alcaraz © ANP / EPA

De 21-jarige Italiaan had vijf sets nodig om zich te ontdoen van Belarus Ilja Ivasjka (6-1 5-7 6-2 4-6 6-3). Sinner moest diep gaan voor de zege, want in de vijfde set kwam hij nog 3-1 achter tegen Ivasjka, de nummer 73 van de wereld. Hij won vervolgens vijf games op rij.

Arina Sabalenka en Karolina Pliskova

In het vrouwentoernooi bereikten Arina Sabalenka en Karolina Pliskova de laatste acht. De twee nemen het ook tegen elkaar op in de kwartfinales. De uit Belarus afkomstige Sabalenka , als zesde geplaatst in New York, versloeg de Amerikaanse publieksfavoriete Danielle Collins in drie sets: 3-6 6-3 6-2. Sabalenka haalde vorig jaar de halve finales op de US Open. De Tsjechische Pliskova won in drie sets van Viktoria Azarenka uit Belarus: 7-5 6-7 (5) 6-2. De 30-jarige Pliskova verloor in de 2016 de finale van de US Open van de Duitse Angelique Kerber.

De Poolse Iga Swiatek heeft zich voor het eerst verzekerd van een plek in de kwartfinales van de US Open. De nummer 1 van de wereld had veel moeite om zich te ontdoen van de Duitse Jule Niemeier, maar won wel in drie sets: 2-6, 6-4, 6-0.



Swiatek (21) neemt het bij de laatste acht op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die eerder op de dag de Tsjechische Petra Kvitova met 6-3 6-2 versloeg.