Rafael Nadal lacht om foutje ballenjongen: ‘Hij heeft mijn racket meegenomen!’

Met videoRafael Nadal heeft zich in de openingsronde van de Australian Open in vier sets langs Jack Draper geknokt. De 36-jarige titelverdediger moest diep gaan om zich te ontdoen van de taaie Brit (7-5 2-6 6-4 6-1) en liet zich evenmin van de wijs brengen door een foutje van een ballenjongen, die Nadals verkeerde racket naar de bespanner had gebracht.

In de eerste drie sets wist de 21-jarige Draper knap mee te komen met Nadal, maar in de laatste set was het gedaan met zijn verzet. De nummer 38 van de wereld kon het niet meer belopen en staakte de strijd zo nu en dan tijdens de slagenwisseling.

Na 3 uur en 41 minuten zat de slijtageslag in de Australische hitte er op. Nadal maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af na een afzwaaier van de Brit, kort nadat Draper met risicovol tennis zowaar nog twee breakpoints had afgedwongen in de laatste game.

,,Ik ben super blij om hier weer te zijn, aan het begin van mijn negentiende seizoen op de tour. De afgelopen Australian Open was een van de meest emotionele toernooien uit mijn carrière”, zei Nadal na afloop op de baan. ,,De laatste maanden van vorig jaar waren zwaar, dus als je het in dat perspectief plaatst, was dit een positieve start. Draper was een van de taaiste opponenten naast de geplaatste spelers. Hij heeft een grote toekomst voor zich en gaat hier nog heel vaak spelen.”

Nederlands onderonsje

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor gaan woensdag de eerste wedstrijd tussen twee Nederlanders op een grand slam spelen sinds 2001. Ze bereikten vandaag beiden de tweede ronde van de Australian Open.

Nadal moest achteraf ook vooral lachen om een foutje van een overijverige ballenjongen, die per abuis zijn verkeerde racket naar de bespanner - diegene die de rackets voorziet van de snaren - had gestuurd. Door de communicatiefout lag het spel even stil, al kon Nadal de lol er wel van inzien. ,,De ballenjongen heeft mijn racket meegenomen”, zei Nadal met een brede lach. Hij vervolgde de partij tegen de Brit Jack Draper met een ander racket, omdat de arbiter ondanks een telefoontje aangaf dat het racket niet teruggebracht kon worden. Tennissers wisselen om de zoveel games van racket om zich aan te passen aan de status van de ballen, die tijdens een wedstrijd meermaals worden vervangen.

Voor Nadal, die vier keer zijn servicegame inleverde en zelf zes breaks plaatste, was het pas zijn eerste overwinning in 2023. De 22-voudig grandslamkampioen was het seizoen begonnen met twee nederlagen op de United Cup, een nieuw landentoernooi. Nadal is als eerste geplaatst in Melbourne na de afmelding van zijn landgenoot Carlos Alcaraz.

In de tweede ronde treft Nadal, die vorig jaar de Rus Daniil Medvedev in de finale in vijf sets versloeg, de Amerikaan Mackenzie McDonald. De nummer 2 van de wereld aast op zijn derde titel in Melbourne. Ook in 2009 was hij er de beste.

Outsiders Sakkari en Gauff

Maria Sakkari en Coco Gauff boekten in de openingsronde een overwinning in twee sets geboekt. Beiden wonnen in de Rod Laver Arena met 6-1 6-4, van respectievelijk de Chinese Yuan Yue en Katerina Siniakova uit Tsjechië. Sakkari en Gauff gelden als outsiders voor de titel in Australië.

,,Ik ben blij met mijn start en voelde me erg goed op de baan. Ik kan ook niets opnoemen wat ik niet leuk vind aan dit toernooi”, zei Sakkari na afloop. De 27-jarige Sakkari beleefde vorig jaar een teleurstellend seizoen op de grand slams. De Griekse, de nummer 6 van de wereld, kwam nergens voorbij de vierde ronde.

Volledig scherm Maria Sakkari. © AFP

In de eerste partij in het hoofdstadion had Gauff vijf kwartier nodig om zich te ontdoen van de nummer 46 van de wereld. De Amerikaanse benutte pas haar zevende wedstrijdpunt tegen de mondiale nummer 1 in het dubbelspel. In de tweede set kwam de nummer 7 van de plaatsingslijst terug van een 4-2-achterstand.

Gauff neemt het in de tweede ronde op tegen de Britse Emma Raducanu, de winnares van de US Open in 2021. Raducanu, die de Duitse Tamara Korpatsch met 6-2 6-3 versloeg, is ongeplaatst in Melbourne.

Danielle Collins wist uitschakeling ternauwernood te voorkomen. De Amerikaanse knokte zich in drie sets langs de Russin Anna Kalinskaja: 7-5 5-7 6-4. De partij duurde 3 uur en 3 minuten. Collins reikte vorig jaar tot de finale in Melbourne en ze haalde in 2019 de laatste vier.

