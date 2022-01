Rafael Nadal draait bij en staat na ‘circus’ achter Novak Djokovic: ‘Hij moet op Australian Open worden toegelaten’

De Servische tennisser won maandag de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het besluit van de Australische autoriteiten om zijn visum in te trekken. De minister van Immigratie, Alex Hawke, heeft echter de bevoegdheid om Djokovic alsnog het land uit te laten zetten en denkt daar nu over na.

,,Ongeacht of ik het op bepaalde punten eens ben met Djokovic heeft zonder twijfel het recht gesproken”, zei Nadal op het Spaanse radiostation Onda Cero. ,,Op persoonlijk vlak heb ik liever niet dat hij meedoet”, voegde hij daar lachend aan toe. Nadal en Djokovic delen samen met de momenteel geblesseerde Roger Federer het record wat betreft aantal gewonnen grandslams. De drie tennissers staan allemaal op twintig titels.

,,De rechter zegt dat Novak mag meedoen aan de Australian Open. Hij moet dan ook worden toegelaten, dat is wel zo eerlijk. Ik wens hem succes”, aldus de huidige nummer zes van de wereld, die afgelopen week het voorbereidingstoernooi in Melbourne won.

Nadal was niet te spreken over het hele ‘mediacircus’ dat vorige week ontstond nadat Djokovic op de luchthaven van Melbourne was tegengehouden. De Servische aanvoerder van de wereldranglijst kon daar niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om zonder coronavaccin Australië in te komen. De rechter bepaalde maandag echter dat Djokovic moet worden toegelaten.

,,Rond sport spelen vaak tal van belangen, op economisch en commercieel vlak. Daarvoor is het belangrijk dat de beste spelers in actie komen”, aldus Nadal, die Djokovic eerder bekritiseerde omdat de Serviër weigert zich te laten vaccineren. ,,De belangrijkste instanties ter wereld zeggen dat een vaccin de manier is om de pandemie waarmee we al bijna twee jaar te maken hebben te stoppen.”

