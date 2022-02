Rafael Nadal bereikt nieuw hoogtepunt in carrière en veroordeelt actie Alexander Zverev

Antonio Conte wil in gesprek met Tottenham: ‘Als de coach het probleem is, ben ik klaar om te vertrekken’

Antonio Conte ging gisteravond met Tottenham Hotspur onderuit op bezoek bij het Burnley van Wout Weghorst en Erik Pieters (1-0). Hoewel de Italiaan pas sinds november in dienst is in Londen heeft hij nu al laten weten twijfels te hebben of hij wel de juiste man op de juiste plaats is.

11:05