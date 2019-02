Radu Albot zorgt voor Moldavische primeur

Voor het eerst heeft een tennisser uit Moldavië een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De primeur ging in Delray Beach naar Radu Albot. De 29-jarige speler overleefde in de finale tegen de Engelsman Daniel Evans drie wedstrijdpunten: 3-6 6-3 7-6 (7). De wedstrijd nam bijna drie uur in beslag.