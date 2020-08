Racing Point in beroep tegen straf vanwege kopiëren remonderdeel

vrije training 3 Hamilton het snelst in slottrai­ning, gehinderde Verstappen zevende

13:22 Met een zevende tijd in de laatste vrije training op zak, begint Max Verstappen later vanmiddag aan de kwalificatie van de 70th Anniversary Grand Prix. Geheel volgens verwachting was Mercedes met nummers 1 en 2 Lewis Hamilton (1.26,621) en Valtteri Bottas weer alleenheerser.