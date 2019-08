Racewereld reageert met verslagenheid op dood F2-coureur Hubert

Pas 22 jaar was hij en bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 2. Een groot racetalent, vorig jaar nog de laatste GP3-kampioen. Met grote verslagenheid reageerde de racewereld vanavond op de fatale crash van de Franse coureur Antoine Hubert, van BWT Arden.



Anderhalf uur na het fatale ongeluk op het Belgische asfalt van Spa-Francorchamps overleed Hubert aan zijn verwondingen, zo communiceerde de wereld autosportfederatie FIA. Bovenop Raidillon was Hubert, die onderdeel uitmaakte van de Renault Sport Academy, het grootste slachtoffer van een horrorcrash, waarbij de man uit Lyon eerst zelf in de muur knalde, terug op het circuit klapte, waarna Juan Manuel Correa vol op hem inreed.

Het ongeluk gebeurde om 17.07 uur, waarna om 18.35 zijn overlijden werd vastgesteld. Hubert zou over drie weken 23 jaar zijn geworden. Correa, wiens auto op zijn kop belandde op het asfalt, werd meteen afgevoerd naar een ziekenhuis in Luik en volgens de informatie van de FIA is zijn conditie stabiel. De Fransman Giuliano Alesi was ook betrokken bij de crash, maar hij mocht na een check in het medische centrum op het circuit terug naar zijn team.

Met verslagenheid werd na de bekendmaking van het overlijden van Hubert gereageerd in de racewereld. Ferrari-coureur Charles Leclerc deelde op Instagram direct een foto van Hubert en hemzelf, met de tekst: ‘ik kan het niet geloven, rust in vrede.’ Ook vele andere coureurs en teams lieten meteen van zich horen.



Mercedes en Ferrari cancelden direct alle verplichtingen voor de rest van de avond bij de Belgische gp. Ook alle resterende activiteiten op het circuit werden meteen geannuleerd.

Formule 1-coureur Jules Bianchi was in 2014 in Japan de laatste coureur die zwaar verongelukte tijdens een Formule 1-weekend en later overleed aan zijn verwondingen.

Bekijk hier een greep uit de reacties: