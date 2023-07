Racepak waarin Max Verstappen historische zege boekte levert ruim een ton op voor goed doel

LIVE Tour de France | Loodzware bergetappe in de Pyreneeën, wat doen Pogacar en Vingegaard?

Het is pas de vijfde dag en de Tour de France doet de Pyreneeën al aan. Blijft Adam Yates na de beklimmingen van Col de Soudet en Col de Marie Blanque in het geel of steekt ploeggenoot Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard daar een stokje voor? Volg de mooie bergrit hier in ons liveblog.