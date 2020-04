Racelegende Stirling Moss (90) overleden

Op 90-jarige leeftijd is vanmorgen op eerste paasdag de Britse racelegende Stirling Moss overleden. Hij was in de jaren vijftig een van de eerste F1-winnaars op het circuit van Zandvoort bij de Grand Prix van Nederland. Moss, opgenomen in de Hall of Fame van de internationale motorsport, won 212 van de 529 races waaraan hij meedeed. Hij wordt ‘de beste coureur ooit die géén wereldkampioen werd’ genoemd. Tussen 1955 en 1961 werd Moss vier keer tweede en drie keer derde in de Formule 1.