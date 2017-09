Raadselachtig statement Ribéry na woede-uitbarsting

Ribéry trok na zijn wissel in de slotfase zijn shirt uit en smeet het op de bank. Een actie die bij technisch directeur Hasan Salihamidzic en trainer Carlo Ancelotti op weinig sympathie kon rekenen. ,,Dit is niet oké, hierover zullen we moeten praten", zei Salihamidzic na de 3-0 overwinning.



In een raadselachtig statement op Instagram komt Ribéry terug op zijn actie. ,,Ik ben altijd een eerlijke en loyale speler geweest, ik respecteer de fans en de club waar ik van houd. Het weggooien van mijn natte shirt gisteravond heeft niets te maken met een gebrek aan respect of iets anders dat wordt gezegd door mensen die mij beweren te kennen. Dit natte shirt waarin ik al meer dan tien jaar alles geef, met al mijn impulsiviteit, mijn winnaarsmentaliteit, waarmee we zoveel hebben bereikt. Veel mensen hebben geen idee wat het betekent om alles voor een club te geven en ik vind dat jammer voor ze. Zolang ik op het veld sta zal ik, Franck Ribéry, onze kleuren verdedigen met al mijn passie. Omdat ik van voetbal houd, uit liefde voor onze volgers en om fans over de hele wereld gelukkig te maken. Met de steun van onze ongelooflijke fans, hun liefde en passie voor de club, kunnen we in de toekomst samen een mooi verhaal blijven schrijven."



Ribéry sluit af met 'Mia Sin Mia', het motto van Bayern dat losjes vertaalt naar 'We zijn wie we zijn'.