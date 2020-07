Quiz | Wie is de jongste wereldkampioen aller tijden?

Scheurtje in knieband Valencia rest van het seizoen zonder Rodrigo

16:41 Aanvaller Rodrigo komt dit seizoen voor het geplaagde Valencia niet meer in actie. De 29-jarige Spanjaard, geboren in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, is door een knieblessure uitgeschakeld. Hij liep de kwetsuur woensdag op in de verloren thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao (0-2).