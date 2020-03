Quiz | Hoe vaak stonden Federer en Nadal tegenover elkaar?

Vier vragen over de juridische strijd tussen Ajax en de familie Nouri

17:18 Op 8 juli 2017 beleefde Ajax een gitzwarte dag in de clubgeschiedenis. Abdelhak Nouri zakte in Oostenrijk tijdens een wedstrijd in elkaar. Het troetelkind van de club werd getroffen door een hartstilstand, met ernstige en blijvende hersenschade. Het emotionele leed is nog altijd heel groot, maar er is inmiddels ook sprake van een langdurig juridisch gevecht tussen Ajax en de familie Nouri.