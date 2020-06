Quiz | Hoe vaak scoorde Maradona op het WK van 1986

Eredivisie driebanden keert terug in Hoeven

15:46 Het driebandenteam van Dekker Keukens speelt zijn thuiswedstrijden in de eredivisie volgend seizoen in ‘t Tapperijke in Hoeven. De ploeg, met onder meer Willebrorder Gerwin Valentijn, kon door de naweeën van de coronacrisis niet meer in ‘t Schuurtje in Maarssen terecht, waar Dekker Keukens afgelopen seizoen thuis was.