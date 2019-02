Quiz: Hoe is jouw kennis over El Clásico?

Feyenoord niet akkoord met vuurwerk­straf

15:06 Feyenoord is niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV. De KNVB deed een vooronderzoek na het afsteken van vuurwerk op de tribunes, dat niet is toegestaan. De aanklager wil dat Vak S van De Kuip één wedstrijd leeg wordt gehouden en dat de Rotterdamse club een boete betaald van 15.000 euro. Feyenoord versloeg in eigen huis de huidige koploper PSV met 2-1.