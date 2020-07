Quiz | Hoe heet de wereldberoemde bochtencombinatie van Silverstone?

Mollema hervat seizoen in sterkbezet­te Route d'Occita­nie

10:27 Bauke Mollema hervat zijn seizoen morgen in de Route d'Occitanie, een Franse etappekoers die van 1 tot en met 4 augustus wordt verreden. Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft de Groninger opgenomen in de selectie naast onder anderen de Australiërs Richie Porte en Will Clarke.