Quique Sétien: Ik zag het licht toen het Barça van Johan Cruijff kwam

Door Edwin Winkels



Het was na een wedstrijd in zijn geboorteplaats Santander, met zijn club Racing tegen FC Barcelona, begin jaren negentig. Quique Setién liep naar Johan Cruijff, de trainer van Barça, toe en zei hem: ,,Ik zou een pink hebben laten amputeren om onder jou te kunnen trainen en spelen.” Het zou er niet meer van komen, Setién was al halverwege de dertig, het einde van zijn carrière naderde.



In juni 2018, ruim twee jaar na de dood van Cruijff, ontving Setién uit handen van Johans dochter Susila de jaarlijkse onderscheiding van de Cruyff Foundation vanwege het verdedigen en promoten van de voetbalwaarden en -ideeën van de Nederlander. Het was een extra beloning voor zijn uitstekende seizoen met Real Betis, dat hij met aantrekkelijk voetbal naar de Europa League had geleid.