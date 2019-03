Quagliarella pakt record: ‘Dit vergeet ik nooit meer’

Quagliarella, die na 72 minuten werd gewisseld, stelt bij Rai Sport dat hij de avond nooit meer zal vergeten. ,,De staande ovatie is een herinnering die ik voor altijd bij me zal blijven dragen. Het was een geweldige avond. Ik wil mijn teamgenoten bedanken. Ook omdat ze er alles aan gedaan hebben om me nog de derde te laten maken. Ze wilden me allemaal helpen, dat was fantastisch. Het is een geweldig gevoel om terug te zijn bij Italië en de ploeg te helpen.”



Quagliarella viel zaterdag al in bij het oefenduel met Finland. Het betekende na 3048 dagen zijn rentree bij Italië. ,,Ik ben 36 jaar oud, maar zo voel ik me niet. Ik ben blij, voel me fysiek goed en ik train hard bij Sampdoria. Ik wil Roberto Mancini, die me heel het seizoen in de gaten heeft gehouden, bedanken voor deze kans.”



Quagliarella maakte dit seizoen al 21 goals in 27 wedstrijden voor Sampdoria. Daarmee is hij momenteel topscorer van de Serie A met twee goals meer dan Cristiano Ronaldo (Juventus) en Krysztof Piatek (Genoa/AC Milan). Zaterdag ontvangt Sampdoria in eigen huis AC Milan.