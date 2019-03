Quagliarella (36) kan historie schrijven bij opvallende rentree

Het is niet de verwachting dat bondscoach Roberto Mancini een basisplaats in petto heeft voor Quagliarella. Waarschijnlijk gaat de voorkeur uit naar Lazio-spits Ciro Immobile. Maar mocht het tot een invalbeurt komen, speelt Quagliarella weer voor het eerst voor Italië sinds 17 november 2010 tegen Roemenië: 3048 dagen geleden. Ter vergelijking: Ryan Babel maakte op 7 oktober 2017 zijn rentree bij Oranje na 2153 dagen afwezigheid.



De laatste keer dat Quagliarella scoorde namens Italië was nóg langer geleden: 3119 dagen om precies te zijn, op 7 september 2010 tegen de Faeröer Eilanden. Mocht de Italiaanse vedette tegen Finland het net wederom weten te vinden, lost hij Christian Panucci af als oudste doelpuntenmaker ooit van het Italiaanse voetbalelftal. Panucci was 35 jaar en 62 dagen oud toen hij op 13 juni 2008 scoorde tegen Roemenië op het EK. Quagliarella is vandaag 36 jaar en 51 dagen oud.



Quagliarella maakte dit seizoen al 21 goals in 27 wedstrijden voor Sampdoria. Daarmee is hij momenteel topscorer van de Serie A met twee goals meer dan Cristiano Ronaldo (Juventus) en Krysztof Piatek (Genoa/AC Milan). Voor Italië staat de teller tot vandaag op 26 interlands en zes goals.