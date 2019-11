Qua overwintering is AZ allang de derde club van Nederland

Een gelijkspel is voor AZ vanavond genoeg voor overwintering in Europa, de ambitie die veel clubs uitspreken voor ze aan een Europees avontuur beginnen.

Door Nik Kok



Ook AZ ambieerde die overwintering toen het eind juli al mocht aantreden tegen het Zweedse BK Häcken in het AFAS-stadion toen daar nog een dak op zat. De ongeslagen weg was vervolgens lang. Het maakt het aanstaande resultaat des te knapper. ,,Overwintering zal heel goed zijn voor de ontwikkeling van ons team”, zei Oussama Idrissi gisteren op de persconferentie voor het duel tegen Partizan.

Maar zo uniek is de Europese overwintering in de recente Europacupgeschiedenis van AZ ook weer niet. Sinds de Alkmaarders weer regelmatig actief zijn buiten de landsgrenzen in 2004/2005 overwintert de club even vaak als niet. Een positief resultaat vanavond brengt ook een positieve balans, namelijk zeven keer wel, zes keer niet.

AZ stelt zich vaak als voornaamste uitdager van de traditionele topdrie en ziet die term het liefst helemaal uit het Nederlandse voetbal verdwijnen en qua Europese prestaties heeft het daar volledig recht op. De prestaties van Feyenoord in Europa steken bijvoorbeeld schril van ten opzichte van die van AZ. Feyenoord overwinterde sinds dat dat seizoen 2004/2005 slechts twee keer in Europa. Maar liefst negen campagnes liepen op niks uit. PSV en Ajax presteren met respectievelijk negen en dertien (inclusief die van dit seizoen) nog wel beter dan AZ.

Dat overwintering niet direct voor grote euforie zorgen bleek trouwens uit de laatste keer dat AZ ook in het kalenderjaar erop Europees mocht voetballen. In 2017 verloor het AZ van trainer John van den Brom twee keer kansloos van Olympique Lyon (4-1 en 7-1). Het seizoen 2013/2014 toen de kwartfinale tegen Benfica werd gehaald leverde wel enkele noemenswaardige wedstrijden op. Net als het seizoen 2011/2012 toen trainer Gertjan Verbeek zijn team langs Anderlecht en Udinese leidde. Het meest legendarisch blijft voorlopig uiteraard nog het seizoen 2004/2005 toen het AZ van Co Adriaanse op de drempel van de UEFA-Cupfinale stond maar zich in de laatste minuut van de blessuretijd liet verschalken bij een corner.

Volledig scherm In het seizoen 2016/2017 overwinterde AZ ook, maar kreeg het in de zestiende finales over twee duels zwaar klop van Olympique Lyon (11-2) © ANP

Boadu tussen de elite

Overigens is er voor Myron Boadu vanavond nog een aardig record te slechten in het Cars Jeans Stadion. De spits van AZ die onlangs zijn debuut maakte in het Nederlands elftal kan zich definitief tussen de groten der aarde schieten. Alleen Kylian Mbappé en Romelu Lukaku scoorden voor hun negentiende verjaardag vaker in Europees verband dan hij. De Fransman en de Belg scoorden respectievelijk tien en acht keer. Boadu heeft nog twee wedstrijd om zijn totaal van zes op te vijzelen. In januari wordt hij negentien.