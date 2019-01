Qatar stunt op Azië Cup en stuurt Son naar huis

analyse Boegbeeld en gentleman in al zijn facetten

8:34 Zijn aanstelling in mei 2015 was een gok, een gok die geweldig uitpakte voor Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord. De oud-speler leidde zijn club als trainer naar de eerste landstitel in 18 jaar. Maar juist ook in ­mindere tijden onderscheidde Van Bronckhorst zich.