Pupil Raemon Sluiter weigert handdruk Belarussische Sabalenka na nederlaag op Roland Garros

Dat Svitolina (WTA-192) haar opponente geen hand gaf, was al aangekondigd. De Oekraïense tennisster gaf in eerdere rondes ook al geen hand aan Russische tegenstanders na de wedstrijd.

Muchova tegenstander Sabalenka

Pavlioetsjenkova miste een groot deel van het vorige seizoen door een knieblessure. De Russische is afgezakt naar de 333ste plek op de wereldranglijst en werd daarmee de laagstgeklasseerde kwartfinaliste op Roland Garros ooit. Muchova is de nummer 43 van de wereld en had tot nu toe als beste prestatie een halvefinaleplek op de Australian Open in 2021.