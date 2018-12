Puntloos AEK wil bij Benfica de eer redden

PSV houdt kleine veertig miljoen euro over aan Champions Lea­gue-campagne

Nu de Champions League-campagne van PSV dit seizoen voorbij is, kan de directie ook financieel de balans opmaken. De Eindhovenaren houden waarschijnlijk een kleine veertig miljoen over aan de deelname in het toernooi. Een gedeelte daarvan gaat via premies naar de spelers, maar het grootste deel kan PSV bijschrijven op de eigen winst- en verliesrekening.