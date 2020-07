Punt voelt als zege voor Cocu en Derby County na doldwaze slotfase

Al na 12 minuten tekende Joe Lolley voor de openingstreffer namens de bezoekers in het Pride Park Stadium van de ‘The Rams’. In een doldwaze slotfase pakte Derby met een man minder toch nog een punt. Na de rode kaart van Martyn Waghorn in de 95ste minuut prikte Chris Martin in de 98ste minuut (!) toch nog de 1-1 binnen namens Derby County.



Derby moet zich bij de eerste zes ploegen spelen om te mogen deelnemen aan het lucratieve toetje van het seizoen. Cardiff City staat nu op plek 6, met evenveel punten als Derby. De club uit Wales heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Nummer 5 Fulham is met zes punten meer dan Derby voorlopig nog uit het zicht.



Nottingham Forest staat derde en mag nog een sprankje hoop koesteren op directe promotie. Leeds United en West Bromwich Albion bezetten die plekken nu met respectievelijk zeven en zes punten meer. Er staan na dit weekend nog vijf speelrondes op de kalender in het Championship.