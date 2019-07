Publiekslieveling Konta hekelt journalist: ‘Je hebt de pik op me’

,,Is dat jouw professionele tennismening?", zei de geïrriteerde Konta nadat de journalist in kwestie zijn analyse van de wedstrijd had gegeven. ,,Ik vind niet dat je me op een harde manier moet aanpakken. Ik denk dat ik heel open ben tegen jullie en dat ik altijd eerlijk ben over hoe ik me voel. Als je het antwoord niet wilt accepteren of je bent het er niet mee eens, dan is dat prima.”



De journalist zei zich te baseren op de gegevens van IBM, die de statistieken verzorgt, en nam geen genoegen met het weerwoord. "Alsjeblieft, loop me niet zwart te maken. Je bent nogal respectloos en je hebt de pik op me. Ik ben een professionele tennisster die haar best deed vandaag, en dat is alles wat er is."

De perschef besloot daarna in te grijpen en een andere journalist het woord te geven.