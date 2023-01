Publiekslieveling Dinja van Liere brengt RAI in extase met topkür: ‘En nu op naar Den Bosch’

2022 was voor de geboren Zeeuwse het jaar van de doorbraak met onder meer twee bronzen WK-medailles met Hèrmes. Het plafond is nog zeker niet bereikt voor de combinatie. In Mechelen brak ze in december de ban met haar eerste wereldbekerzege. In Amsterdam bevestigde ze in een nog sterker deelnemersveld. Liefst tien deelnemers scoorden boven de 80 procent.

Publiekslieveling

De lat lag hoog toen de 32-jarige Van Liere als laatste de RAI-ring binnentrad. De Duitse Isabell Werth, winnaar van de vorige vijf edities van Jumping Amsterdam (2016 tot en met 2020), leidde op dat moment met een score van 86.595 %. Voor de kür van de Nederlandse publiekslieveling deed de jury er nog een schepje bovenop: 87.055, een persoonlijk record.

,,Als je hier niet enthousiast van wordt, wordt je nooit meer enthousiast”, zei co-speaker Imke Schellekens-Bartels, die zelf ook haar sporen heeft verdiend in de dressuursport. En al toonde de elfjarige hengst zich voor de volgepakte tribunes iets meer gespannen dan op vrijdag, Van Liere leidde Hermès N.O.P. knap door de kür zonder grote fouten. Een jaar geleden had ze in Doha en Den Bosch nog moeite om haar paradepaard te kalmeren, maar ook de viervoeter heeft grote stappen gezet.

Quote Hermès vond het publiek wel wat spannend, maar hij is echt een shownummer. Hij denkt: ‘Dit is allemaal voor mij’ Dinja van Liere (32)

Volgens goede Jumping Amsterdam-traditie maakte de winnende combinatie op de klanken van Geef mij maar Amsterdam nog een paar ererondjes langs het geestdriftige publiek. ,,Ik werd er zelf emotioneel van”, gaf Van Liere even later toe op de persconferentie. ,,Het publiek ging helemaal los, geweldig. Hermès was vrijdag al zo groots, en vandaag was hij echt on fire. Hij vond het publiek wel wat spannend, maar hij is echt een shownummer. Hij denkt: ‘Dit is allemaal voor mij.’”

Van Liere raakte niet van de kook toen ze de score van haar Duitse concurrente op het scorebord zag. ,,Ik dacht wel: O nee, waarom is zij weer zo goed? Dan moet ik toch wel mijn best gaan doen, want 86 was ook mijn persoonlijke high score. Tot nu toe.”

Indoor Brabant

De nieuwe persoonlijke topscore blijft in elk geval staan tot aan The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch. Het volgende optreden van Van Liere en haar toppaard Hermès staat gepland van 9 tot en met 12 maart in de Brabanthallen.