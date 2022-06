Publiekslieveling Cyriel Dessers vertrekt bij Feyenoord: ‘Ik koester de club voor de rest van mijn leven’

Feyenoord kwam er met Dessers niet uit. Met Genk zou wel een akkoord hadden kunnen worden bereikt over een afkoopsom van 4 miljoen euro.

Dessers: ,,Ik heb een fantastische tijd bij Feyenoord gehad. Vorig jaar heb ik vlak voor het sluiten van de markt voor deze club gekozen en die beslissing is een van de beste uit mijn carrière geweest. Het hele seizoen was één groot avontuur, waarbij het succes in Europa en de prachtige interactie met het publiek er fier bovenuit steken. Ik koester rugnummer 33 en Feyenoord voor de rest van mijn leven.’’

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, roemde de inbreng van Dessers in Europa. ,,Cyriel heeft precies gedaan waarvoor we hem gehaald hebben: goals scoren en het verschil maken. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het Europees succes dat de club dit jaar geboekt heeft. En ook niet onbelangrijk: hij heeft de harten van het publiek in de Kuip gestolen.’’

De Belg was dit seizoen met 10 treffers topscorer in de Conference League. Dessers is momenteel op pad met de nationale ploeg van Nigeria. Vrijdag speelt hij een oefenduel in New Jersey tegen Ecuador.