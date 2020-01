Publieksfavoriet Wozniacki onderuit tegen Pegula in Auckland

Wozniacki had in de kwartfinales een einde gemaakt aan de zegereeks van de Duitse Julia Görges, die de afgelopen twee jaar de beste was in Auckland. De voormalig nummer 1 van de wereld, in 2018 winnares van de Australian Open, is bezig aan haar laatste weken op de WTA Tour. De 29-jarige Deense wil dat graag bekronen met een finaleplaats in Nieuw-Zeeland, maar ondanks luide aanmoedigingen van het publiek moest ze het afleggen tegen Pegula.



De 25-jarige Amerikaanse treft haar 13 jaar oudere landgenote Serena Williams in de finale. De 23-voudig grandslamwinnares, nummer 10 van de wereld, was veel te sterk voor de 18-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (6-1 6-1). Williams veroverde in 1999 haar eerste WTA-titel en kan zondag haar 73ste toernooizege boeken.