Publieksfavoriet Nishikori in finale Tokio

Nishikori staat in de eindstrijd tegenover de Rus Daniil Medvedev, die in de andere halve finale te sterk was voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-3 6-3.

De 28-jarige Nishikori won al twee keer het toernooi in Tokio, in 2012 en 2014. Sinds februari 2016 schreef hij geen toernooi meer op zijn naam. Hij raakte door blessures uit vorm. In zijn weg terug naar de top verloor hij zeven finales achtereen, waarvan de laatste in april van dit jaar van Rafael Nadal in Monte Carlo.