PSV wilde Ajacied Viergever binnenhalen

Na dit seizoen is Viergever transfervrij en het ligt voor de hand dat PSV opnieuw een poging gaat wagen om hem dan alsnog in te lijven. Niemand in Eindhoven wil of kan dat echter bevestigen en PSV zou nu met een andere optie bezig zijn. Eerder was bij PSV ook de Zuid-Amerikaan Cristian Ramirez (23) van Krasnador in beeld. Hij speelde voorheen bij Fortuna Düsseldorf, maar lijkt op dit moment geen optie meer.