PSV wil in Graz de storm voor zijn en op koers blijven voor overwintering in de Europa League

Door Rik Elfrink



Het is zeker niet zo dat Damocles boven Roger Schmidt hangt, zoals Fred Rutten in 2012 ooit zo treffend zei toen hij in zijn derde seizoen zwaar onder druk stond bij PSV. Integendeel zelfs, de leiding van PSV ziet in de Duitser een coach voor de langere termijn van de club. Een oefenmeester die PSV structureel verder kan brengen en succes kan boeken, mits hij de tijd krijgt om zijn speelplan en technische opvattingen voldoende in te bedden.