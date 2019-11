PSV weet weer wat winnen is na verslaan Sint-Truiden

Superta­lent Gauff opgenomen in Time Next 100 als ‘potentieel fenomeen’

14:35 De Amerikaanse tennisster Cori 'Coco' Gauff heeft een plek gekregen in de Time Next 100, de lijst die magazine Time heeft opgesteld van honderd talentvolle mensen die de toekomst kunnen vormen en veranderen. Zo prijkt GroenLinks-leider Jesse Klaver op de lijst van leiders, Gauff is opgenomen in het rijtje van (potentiële) fenomenen.