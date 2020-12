PSV voorkomt coëfficiëntenmalaise voor Nederland na inktzwarte week in Europa

Door Jeffrey van der Maten 2,6 punten konden er worden verdiend tijdens deze Europese onderbreking, met het bonuspunt voor Ajax bij Champions League-overwintering als ultieme kers op de taart. Door de 0-1 nederlaag tegen Atalanta liep Ajax echter in totaal 1,4 punt mis, waardoor het samen met AZ en Feyenoord een coëfficiëntendrama leek te veroorzaken. Beide ploegen werden uitgeschakeld in de Europa League na nederlagen tegen HNK Rijeka (2-1) en Wolfsberger AC (1-0).

Huidige stand op de coëfficiëntenranglijst

Omdat de Russen deze week slechts 0,166 punt verzamelden, komt Nederland steeds meer binnen snuffelafstand. Het verschil tussen de nummer zeven en acht bedraagt nog maar iets meer dan anderhalf punt. Begin vorig seizoen was dat gat nog ongeveer tien punten. Nederland is de laatste jaren sowieso aan een flinke opmars bezig, met de huidige subtopklassering tot gevolg.

Cruciaal voor Nederland is een plek in de top10. Met de huidige klassering, die momenteel niet wordt bedreigd, mag de landskampioen van 2022 namelijk rechtstreeks de Champions League-groepsfase in. Veel belangrijker was daarom deze week hoeveel ploegen er na de winterstop actief zijn in Europa. Met Ajax en PSV heeft Nederland twee troeven die punten kunnen pakken in de Europa League. Rusland heeft met FK Krasnodar slechts één Europese deelnemer na de jaarwisseling, terwijl België (Club Brugge en FC Antwerp) en Oostenrijk (Wolfsbeger en RB Salzburg) eveneens met twee Europa League-deelnemers vertegenwoordigd zijn op het Europese strijdtoneel.