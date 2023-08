PSV toont interesse voor centrale verdediger van Anderlecht en overweegt miljoenenbieding

WK wielrennen 2023 | Strijd om ruim 200 regenboog­trui­en in Glasgow, dit is het programma van het 'su­per-WK’

Wegwielrenners, baanwielrenners, mountainbikers en BMX-ers. Allemaal komen zij tussen 3 en 13 augustus samen in en rond het Schotse Glasgow voor het WK wielrennen van 2023. Meer dan 200 regenboogtruien, verspreid over dertien kampioenschappen, staan er op het spel in dit ‘super-WK’. We zetten de belangrijkste informatie van dit toernooi voor je op een rijtje.