PSV tegen Barça, Spurs en Inter, Ajax loot Bayern, Benfica en AEK

PSV treft de zwaarst denkbare poule van de Champions League van komend seizoen. Tegen het Barça van onder anderen Lionel Messi en oud-Ajacied Jasper Cillessen, het Tottenham Hotspur van onder anderen Vincent Janssen, doelman Michel Vorm, WK-topscorer Harry Kane en de oud-Ajacieden Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen en het Inter van Stefan de Vrij kunnen de Eindhovenaren hun borst natmaken.



PSV speelde in het seizoen 1997-1998 voor het laatst tegen Barcelona. In de groepsfase van de Champions League werd het twee keer 2-2. In 2008 speelde PSV in de achtste finales van de UEFA Cup tegen Tottenham en won na strafschoppen. Inter, met Wesley Sneijder in 2010 winnaar van het toernooi, trok onlangs oud-Feyenoorder De Vrij aan. De club speelde in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2007-2008 tegen PSV en won twee keer.

Ajax treft in Bayern in elk geval een voormalig werkgever van trainer Erik ten Hag. Uiteraard staat bij de Rekordmeister uit Zuid-Duitsland ook oud-international Arjen Robben onder contract. Benfica is de nummer twee van het afgelopen seizoen in Portugal, AEK de kampioen van Griekenland. Ajax bereikte het hoofdtoernooi van de Champions League door drie voorronden te overleven, tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev.

De complete groepsindeling

De acht groepen!

Groep B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, Internazionale.

Groep C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Rode Ster Belgrado.

Groep D: Lokomotiv Moskou, Porto, Schalke 04, Galatasaray.

Groep E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Athene.

Groep F: Manchester City, Sjachtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim.

Groep G: Real Madrid, AS Roma, CSKA Moskou, Viktoria Plzen.

Groep H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys.

Eerste ronde is op dinsdag 18 en woensdag 19 september.

18.48 uur: Modric de beste middenvelder

Luka Modric (Real Madrid) is verkozen tot de beste middenvelder van het voorbije CL-seizoen.

18.39 uur: Oponthoud Ronaldo, boel wordt opgerekt

Doordat Cristiano Ronaldo nog altijd niet is gearriveerd - hij is opgehouden met zijn helikopter - wordt de boel wat opgerekt.

18.36 uur: de beste verdediger is...

Sergio Ramos (Real Madrid) is verkozen tot beste verdediger van het voorbije Champions League-seizoen.

18.26 uur: We gaan nu écht beginnen

Oud-profs Kaka en Diego Forlán staan er klaar voor; de loting gaat nu écht beginnen. De procedure wordt uitgelegd: eerst de clubs uit Pot 1 worden verdeeld, daarna de Potten 2, 3 en 4!

Eerste award: beste keeper!

Real Madrid-doelman Keylor Navas is gekozen tot beste keeper van het voorbije CL-seizoen.

18.14 uur: Ceferin huldigt Beckham

Volledig scherm © AP David Beckham krijgt de UEFA President's Award, een prijs voor oud-voetballers die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het voetbal, uit handen van Aleksander Ceferin. De 43-jarige Engelsman, goed voor 115 interlands, is de opvolger van Francesco Totti die de prijs vorig jaar kreeg. ,,Een ware voetbalicoon van zijn generatie’’, zegt de UEFA-voorzitter.

18.11 uur: Ceremonie begonnen

De ceremonie in Monaco is begonnen! UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin betreedt het podium.

17.54 uur: Legendes ontmoeten elkaar

Oud-United-spelers Edwin van der Sar en David Beckham ontmoeten elkaar zojuist op de rode loper in Monaco. De (ceremonie van de) loting staat op het punt van beginnen.

17.46 uur: Nederlanders in buitenlandse dienst

Welke Nederlanders in buitenlandse dienst zien we komend seizoen in actie in het belangrijkste bekertoernooi. Dit is het lijstje , met daarbij het voorbehoud dat niet alle spelers in de Champions League in actie zullen komen!



Bayern München: Arjen Robben

Manchester City: Philippe Sandler

Manchester United: Tahith Chong

Tottenham Hotspur: Michel Vorm en Vincent Janssen

AS Roma: Justin Kluivert, Rick Karsdorp

Liverpool: Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum

Olympique Lyon: Memphis Depay, Kenny Tete

Club Brugge: Stefano Denswil, Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld

Galatasaray: Ryan Donk

Internazionale: Stefan de Vrij

Hoffenheim: Justin Hoogma, Joshua Brenet

Rode Ster Belgrado: Lorenzo Ebecilio

17.38 uur: De potindeling

Dit zijn de vier potten. PSV en Ajax zitten in Pot 3. Clubs in die pot kunnen in de groepsfase elkaar niet treffen. Evenmin als clubs uit hetzelfde land.

17.36 uur: wie wordt de beste speler?

Tijdens de bijeenkomst in Monte Carlo worden ook de UEFA Speler van het Jaar, zowel bij de mannen als vrouwen, gehuldigd. Ook de beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van het afgelopen seizoen in de Champions League krijgen een trofee.

17.35 uur: acht groepen, vier clubs

Er worden acht groepen met vier teams geformeerd. Clubs uit hetzelfde land kunnen niet bij elkaar in de poule terecht komen. De eerste speelronde wordt op 18 en 19 september afgewerkt. De zesde en laatste speelronde staat voor 11 en 12 december op de agenda. De grote CL-finale is op 1 juni 2019 in Estadio Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid.

17.33 uur: loting in Monaco