PSV-spits Luuk de Jong op weg naar Sevilla

Door Rik Elfrink



PSV heeft in het verleden afspraken met De Jong gemaakt over een transfer in de toekomst. Ook zijn vorige club Borussia Mönchengladbach krijgt nog een (beperkt) percentage. PSV denkt meer dan 10 miljoen euro voor De Jong te gaan incasseren, op het moment dat het tot een transfer komt. Een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro is het maximale wat de club kan vragen, stellen bronnen in zijn omgeving. PSV gaat op dit moment uit van een som die ongeveer rond de 12 miljoen euro kan uitkomen.